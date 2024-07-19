Шольц отказал Зеленскому в просьбе сбивать ракеты РФ над Украиной

Шольц отказал Зеленскому в просьбе сбивать ракеты РФ над Украиной1
- 19.07.2024, 9:21
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Канцлер Германии заявил, что «о таких шагах не может идти речь».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обращенную к западным союзникам просьбу президента Украины Владимира Зеленского сбивать своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом сообщило DW вечером в четверг, 18 июля.
На пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в британском городе Вудсток, куда был приглашен и Владимир Зеленский, глава германского правительства Шольц в очередной раз отверг просьбу украинского лидера.
«Я наблюдаю такой консенсус, что о таких шагах не может идти речь. США в этом вопросе тоже занимают очень четкую позицию», - сказал Шольц.
Зеленский воспользовался возможностью выступить на саммите Европейского политического сообщества, чтобы призвать союзников Киева усилить его поддержку в войне с Россией, в частности, сбивая своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. По словам Зеленского, в апреле иранская атака на Израиль с использованием более 300 ракет и дронов была отражена с участием самолетов и систем ПВО США, Великобритании и Франции.
Украина призывала страны НАТО установить бесполетную зону над территорией страны еще в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Союз НАТО ответил отказом, пообещав оснастить украинскую армию системами ПВО.