«Как ни доказывал — поехал на разворот» 19.07.2024, 9:33

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Как сейчас проверяют вещи на белорусско-польской границе.

Еще 29 июня Европейский союз распространил на Беларусь санкции, которые ранее вводил в отношении России. Ровно две недели назад, 4 июля, белорусы начали сообщать в тематических чатах о строгих ограничениях, тщательных проверках и массовых «разворотах» тех, кто пытался вывезти хоть какие-то товары из Польши. Что изменилось с тех пор? «Зеркало» изучило чаты по пересечению границы и, похоже, ситуация перестала быть такой драматичной.

«Просто заглянули в салон и багажник»

Официально ничего не изменилось, никаких новых документов или разъяснений от польской стороны не вышло. Но, судя по сообщениям путешественников в телеграм-чатах «Доставка РБ», «Граница BY», «Автобус «Брест — Тересполь», «Авто Брест — Тересполь», «Варшавка — граница Брест — Тересполь» и других подобных, проверки стали не такими строгими. Описание «шмонают вовсю» сейчас к ним применить нельзя.

— Мы везли алкоголь, много сладостей, много чая и кофе, витамины и бады, ювелирные украшения, много, много косметики, — пишет в одном из чатов Оксана, которая пересекала границу 15 июля. — Со всех новых вещей срезала бирки, две пары новых белоснежных кроссовок. Поляки просто заглянули в салон и в багажник.

— Tax free оформляют на бытовую химию, сумки кожаные, — рассказывает анонимный пользователь, который въезжал в Беларусь из Польши на автомобиле 11 июля. — Девушка рядом отбивала одежду и обувь и умудрилась отбить какую-то запчасть для машины. Но я так понял, это на какую смену нарвешься.

Многие путешественники пишут, что досмотры польской таможни стали менее тщательными.

— Поляки смотрели поверхностно, открывали багажники и закрывали. За мое прохождение не видела, чтобы поляки кого-то развернули, но вот у белорусов вроде две машины на европейских номерах — да, — сообщает Виола, выехавшая на автомобиле из Польши 8 июля.

Что насчет автобусов?

Многие путешественники пишут, что пассажиров автобусов в направлении Беларуси польские таможенники досматривают не очень внимательно.

— Чемоданы только [пустили] по ленте, не копались, — делится Мария, которая пересекала границу 12 июля.

— Вообще чемоданы не смотрели, — подтверждает Лилия, ехавшая в том же направлении 14 июля.

— Ничего ни у кого не проверяли, кроме паспортов, — сообщает Анастасия, которая двигалась по этому маршруту 12 июля.

А белорусская таможня как проверяет?

Беларусь никаких новых санкций не вводила. Но досмотры, по рассказам путешественников, бывают очень тщательные.

— Каждая машина должна была выложить весь свой товар на стол, заглядывали в каждую сумку, но руками прощупывали не везде, — пишет Виола о прохождении беларусской таможни.

— Белорусы смотрели каждую сумку, — подтверждает пользователь под ником Дима.

— Белорусы посмотрели поверхностно, но отправили на беседу и машину на рентген, — делится опытом анонимный пользователь.

Кого не пускают из Беларуси в Польшу?

Напомним, в обратном направлении (из Беларуси в Польшу) действует запрет на ввоз сигарет и алкоголя, есть также объемный список товаров, запрещенных для ввоза в ЕС. Но если товары для личного пользования — их везти можно. Судя по сообщениям, обычных людей проверяют не самым строгим образом.

— В Польше было свободно, и достаточно быстро смотрели. Нас проверяли, но поверхностно, даже сумки не открывали, мы еще и с багажником на крыше. Машина под завязку, с закатками, шоколад и сладости и куча наших вещей. Сами в шоке были, — рассказала Алеся, которая въехала в Польшу 16 июля.

— Все очень быстро. В автобусе было 12 человек, вещей по минимуму. Вручную посмотрели только личные вещи, из багажника ничего не доставали, — пишет Татьяна, она путешествовала в Польшу на автобусе 16 июля.

Наталья же и вовсе рассказала, что стала жертвой розыгрыша. Но в итоге пересекла границу без проблем.

— При проверке таможенник: «Огурцы нельзя — штраф 300 злотых (243 рубля по курсу НБ РБ на 18 июля. — Прим. ред.)», — поделилась женщина. — Чипсы в пакете лежали — санкции, вода — санкции, белье — нельзя, рулон туалетной бумаги начатый — разворот. На каком-то моменте племянник понял, что он шутит. А мы, две девочки, в лицах поменялись. Но думаю, что если бы захотели, то вернули бы нас. Но, слава богу, все обошлось.

А вот если не удастся доказать, что вещи личные — возможны проблемы.

— Одного завернули при мне за канистру соляры и запаску 22 диаметра при его 20… Как ни доказывал — поехал на разворот, — написал Александр, который пересекал границу на автомобиле 11 июля.

Важный момент: автомобили на беларусских номерах могут въехать в Польшу, только если за рулем едет владелец, указанный в документах. И это обстоятельство, судя по сообщениям путешественников, проверяют очень тщательно.

— Вчера передо мной развернули мужика на «Тойоте». Ему было сказано, что его данные должны быть записаны в паспорте как владельца. Полчаса он им пытался что-то доказать. Показывал кучу бумаг: авто на фирме, он единственный учредитель. Разворот, — поделился историей Валерий, который путешествовал 9 июля.

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