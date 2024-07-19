закрыть
19 июля 2024, пятница, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Как ни доказывал — поехал на разворот»

  • 19.07.2024, 9:33
  • 3,916
«Как ни доказывал — поехал на разворот»

Как сейчас проверяют вещи на белорусско-польской границе.

Еще 29 июня Европейский союз распространил на Беларусь санкции, которые ранее вводил в отношении России. Ровно две недели назад, 4 июля, белорусы начали сообщать в тематических чатах о строгих ограничениях, тщательных проверках и массовых «разворотах» тех, кто пытался вывезти хоть какие-то товары из Польши. Что изменилось с тех пор? «Зеркало» изучило чаты по пересечению границы и, похоже, ситуация перестала быть такой драматичной.

«Просто заглянули в салон и багажник»

Официально ничего не изменилось, никаких новых документов или разъяснений от польской стороны не вышло. Но, судя по сообщениям путешественников в телеграм-чатах «Доставка РБ», «Граница BY», «Автобус «Брест — Тересполь», «Авто Брест — Тересполь», «Варшавка — граница Брест — Тересполь» и других подобных, проверки стали не такими строгими. Описание «шмонают вовсю» сейчас к ним применить нельзя.

— Мы везли алкоголь, много сладостей, много чая и кофе, витамины и бады, ювелирные украшения, много, много косметики, — пишет в одном из чатов Оксана, которая пересекала границу 15 июля. — Со всех новых вещей срезала бирки, две пары новых белоснежных кроссовок. Поляки просто заглянули в салон и в багажник.

— Tax free оформляют на бытовую химию, сумки кожаные, — рассказывает анонимный пользователь, который въезжал в Беларусь из Польши на автомобиле 11 июля. — Девушка рядом отбивала одежду и обувь и умудрилась отбить какую-то запчасть для машины. Но я так понял, это на какую смену нарвешься.

Многие путешественники пишут, что досмотры польской таможни стали менее тщательными.

— Поляки смотрели поверхностно, открывали багажники и закрывали. За мое прохождение не видела, чтобы поляки кого-то развернули, но вот у белорусов вроде две машины на европейских номерах — да, — сообщает Виола, выехавшая на автомобиле из Польши 8 июля.

Что насчет автобусов?

Многие путешественники пишут, что пассажиров автобусов в направлении Беларуси польские таможенники досматривают не очень внимательно.

— Чемоданы только [пустили] по ленте, не копались, — делится Мария, которая пересекала границу 12 июля.

— Вообще чемоданы не смотрели, — подтверждает Лилия, ехавшая в том же направлении 14 июля.

— Ничего ни у кого не проверяли, кроме паспортов, — сообщает Анастасия, которая двигалась по этому маршруту 12 июля.

А белорусская таможня как проверяет?

Беларусь никаких новых санкций не вводила. Но досмотры, по рассказам путешественников, бывают очень тщательные.

— Каждая машина должна была выложить весь свой товар на стол, заглядывали в каждую сумку, но руками прощупывали не везде, — пишет Виола о прохождении беларусской таможни.

— Белорусы смотрели каждую сумку, — подтверждает пользователь под ником Дима.

— Белорусы посмотрели поверхностно, но отправили на беседу и машину на рентген, — делится опытом анонимный пользователь.

Кого не пускают из Беларуси в Польшу?

Напомним, в обратном направлении (из Беларуси в Польшу) действует запрет на ввоз сигарет и алкоголя, есть также объемный список товаров, запрещенных для ввоза в ЕС. Но если товары для личного пользования — их везти можно. Судя по сообщениям, обычных людей проверяют не самым строгим образом.

— В Польше было свободно, и достаточно быстро смотрели. Нас проверяли, но поверхностно, даже сумки не открывали, мы еще и с багажником на крыше. Машина под завязку, с закатками, шоколад и сладости и куча наших вещей. Сами в шоке были, — рассказала Алеся, которая въехала в Польшу 16 июля.

— Все очень быстро. В автобусе было 12 человек, вещей по минимуму. Вручную посмотрели только личные вещи, из багажника ничего не доставали, — пишет Татьяна, она путешествовала в Польшу на автобусе 16 июля.

Наталья же и вовсе рассказала, что стала жертвой розыгрыша. Но в итоге пересекла границу без проблем.

— При проверке таможенник: «Огурцы нельзя — штраф 300 злотых (243 рубля по курсу НБ РБ на 18 июля. — Прим. ред.)», — поделилась женщина. — Чипсы в пакете лежали — санкции, вода — санкции, белье — нельзя, рулон туалетной бумаги начатый — разворот. На каком-то моменте племянник понял, что он шутит. А мы, две девочки, в лицах поменялись. Но думаю, что если бы захотели, то вернули бы нас. Но, слава богу, все обошлось.

А вот если не удастся доказать, что вещи личные — возможны проблемы.

— Одного завернули при мне за канистру соляры и запаску 22 диаметра при его 20… Как ни доказывал — поехал на разворот, — написал Александр, который пересекал границу на автомобиле 11 июля.

Важный момент: автомобили на беларусских номерах могут въехать в Польшу, только если за рулем едет владелец, указанный в документах. И это обстоятельство, судя по сообщениям путешественников, проверяют очень тщательно.

— Вчера передо мной развернули мужика на «Тойоте». Ему было сказано, что его данные должны быть записаны в паспорте как владельца. Полчаса он им пытался что-то доказать. Показывал кучу бумаг: авто на фирме, он единственный учредитель. Разворот, — поделился историей Валерий, который путешествовал 9 июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип