Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Госдуме РФ 3 19.07.2024, 9:37

2,520

Сергей Абельцев

Сергею Абельцеву грозит до десяти лет колонии.

Бывший депутат Госдумы, член партии ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Замоскворецкого районного суда Москвы.

Абельцев из преступных помыслов «сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной Думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата», передает пресс-служба.

Его арестовали на полтора месяца, до 17 сентября. Мужчине по ч. 4 ст. 159 УК грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Сергей Абельцев давно в жизни партии не участвует, за его судьбой не следим», — сообщили РБК в пресс-службе ЛДПР.

Абельцеву 63 года, он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии. В 1991 он стал помощником Владимира Жириновского, в 1992 году возглавляемая тем партия получила нынешнее название — Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Абельцев в новой структуре стал членом высшего совета партии и заместителем председателя, и занимал этот пост до смерти Жириновского в апреле 2022 года.

Затем по ноябрь 2023 года он был помощником первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, но отношения с новым лидером партии Леонидом Слуцким у депутата не сложились. Абельцев адресовал Слуцкому, «спавшему на послании президента России», фрагмент из «Фауста» Гете: «Где нет нутра, там не поможешь потом».

Депутат получил известность резонансными заявлениями и скандалами. В частности, в 2006 году он призывал стрелять по перелетным птицам из систем ПВО.

В 2007 году его помощника Сергея Белозера приговорили к семи годам колонии по делу о вымогательстве $600 тыс. у председателя правления Эпин-банка Натальи Кремлевой. Во время следствия Белозер написал несколько обращений к генпрокурору Юрию Чайке, поясняя, что действовал по заданию Аберльцева, который обещал предоставить защиту. Абельцев сказал, что помощник его оговаривает, и потребовал от руководства СИЗО ввести цензуру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com