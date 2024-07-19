Британские ученые изобрели лекарство от старости 4 19.07.2024, 9:45

2,568

Препарат продлевает жизнь на 25%.

Создан препарат, что продлевает жизнь на 25%. Действующее вещество атакует белок интерлейкин-11, который ускоряет старение, пишет BBC.

Первые тесты провели на мышах, итог потрясающий.

«Результаты, опубликованные в журнале Nature, показали, что продолжительность жизни мышей увеличилась на 20–25% в зависимости от эксперимента и пола», – пишет издание.

Старые лабораторные мыши часто умирают от рака, однако у мышей, у которых отсутствовал интерлейкин-11, уровень заболеваемости был значительно ниже.

Профессор Стюарт Кук прокомментировал результаты исследования. Он сказал, что «определенно» считает, что такое стоит опробовать на человеке. Ученый утверждает, что эффект «был бы преобразующим», если бы такое сработало. Он хотел испытать все на себе.

Главный вопрос, на который нет ответа, заключается в том, можно ли добиться такого же эффекта у людей и будут ли переносимы какие-либо побочные эффекты.

Интерлейкин-11 играет важную роль в организме человека на ранних стадиях развития, однако с возрастом негативно влияет, провоцируя старение организма.

«В целом данные кажутся достоверными, это еще одна потенциальная терапия, направленная на механизм старения, которая может принести пользу хрупким людям», – заявил профессор по проблемам старения опорно-двигательного аппарата в Университете Шеффилда Илария Беллантуоно.

Однако, по его словам, все еще существует проблема стоимости производства таких лекарств. Также он уверен, что «немыслимо лечить каждого 50-летнего человека всю оставшуюся жизнь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com