Белорусы смогут наблюдать большой звездный дождь Персеиды две ночи подряд
- 19.07.2024, 9:54
В какие дни.
Белорусы и все жители планеты Земля увидят две ночи подряд в августе 2024 большой звездный дождь, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Сообщается, что один из самых зрелищных ежегодных летних звездопадов – метеорный поток Персеиды, можно будет увидеть в период с 17 июля по 24 августа. Однако его пик выпадет на две ночи в августе 2024 года. Речь идет про ночь с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Специалисты рекомендуют наблюдать за звездным дождем после полуночи.
Метеорный поток Персеиды представляет из себя поток, источником которого является шлейф пылевых частиц, который образ кометой. В тот момент, когда Земля через него проходит, частицы сгорают в атмосфере, из-за чего в небе возникают яркие метеоры.