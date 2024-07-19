Белорусские хоккеисты НХЛ Протас и Шарангович встретятся с болельщиками в Минске 2 19.07.2024, 10:17

26 июля.

Хоккеисты НХЛ Алексей Протас и Егор Шарангович встретятся с болельщиками в Минске в пятницу, 26 июля, рассказали в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Говорится, что встреча с лучшими белорусскими хоккеистами состоится 26 июля 2024 года в пространстве Lidbeer Dvor, расположенном на улице Кульман, 8 в Минске. Начало встречи запланировано на 16.00. В ФХБ отметили, что Протас и Шарангович ответят на все интересующие вопросы: про игру в НХЛ, жизни в США, сборной Беларуси и ряд других. За самые интересные из вопросов болельщики получат призы.

Кроме того общения, также запланированы автограф-сессия, фотосессия, квизы, просмотр фильма на хоккейную тематику.

— Приглашаю всех любителей хоккея на это мероприятие! С радостью отвечу на интересующие вопросы, — подчеркнул Шарангович.

В свою очередь Протас выразил уверенность в том, что встреча окажется насыщенной и запоминающейся.

— В прошлом году так и было: и мы, и болельщики получили удовольствие.

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