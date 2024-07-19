В оккупированном Луганске прогремели взрывы 19.07.2024, 10:24

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Есть прилеты по базам оккупантов.

В оккупированном Луганске утром 19 июля прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся столб дыма, в частности в районе авиационного училища. Оккупационные власти заявили о ракетном ударе, пишет obozrevatel.com.

Местные паблики в Сети распространили фото и видео задымленного Луганска. По данным СМИ, есть прилеты по базам оккупантов.

Так называемый депутат «народного совета ЛНР» Юрий Юров заявил, что в Луганске «громко», так как город «обстреляли ракетами».

«Работает ПВО. Слышны взрывы», – написал он в своем Telegram-канале в 08:45.

А «ветеран-подполковник ЛНР» Андрей Марочко выдал, что «аварийно-спасательные службы и следственные органы» якобы выдвинулись в район «предполагаемого падения обломков сбитых ракет».

Впоследствии он заявил, что Силы обороны Украины якобы применили «порядка трех ракет ATACMS».

Марочко уверяет, что прилетов нет, а из-за падения обломков загорелась «лесополоса». По его словам, погибших и пострадавших нет.

В то же время местные прокремлевские Telegram-каналы заявили, что на улице Лутугинской в Луганске якобы горит магазин «7 морей».

По слвоам пропагандистов, этот пожар начался еще до взрывов.

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