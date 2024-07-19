Боевая работа украинских модернизированных истребителей МиГ-29 попала на видео
- 19.07.2024, 10:35
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По врагу выпустили американские антирадарные ракеты AGM-88 HARM.
В Сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевого вылета пары модернизированных истребителей МиГ-29 украинских ВВС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно с помощью этого типа самолетов украинские пилоты запускают по врагу американские противорадиолокационные ракеты и бомбы оснащены комплектами JDAM-ER.
«Красивые кадры работы пары модернизированных истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины, выполняющих пуски по российским позициям американских антирадарных ракет AGM-88 HARM, а также делающих сбросы боеприпасов JDAM-ER», - отмечает в комментарии автор публикации.