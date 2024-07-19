Белорусы стали меньше ездить на зарубежный отдых 2 19.07.2024, 10:39

А что вместо моря?

За последние пять лет объем выездного туризма из Беларуси уменьшился в 1,6 раза, согласно информации из тематического буклета, опубликованного Белстатом, рассказывает officelife.media.

Если в 2019 году на этот турпоток приходилось 23%, то в 2023-м — 14,2%. Однако за пять лет существенно вырос показатель по внутреннему туризму — с 47,5 до 66,7%.

Доля въездного потока уменьшилась в прошлом году относительно 2019-го с 29,5 до 19,1%.

Всего в 2023 году на отдых за границу выехали более 501 тыс. белорусов. Из них вне стран СНГ — около 387,8 тыс. Для сравнения: в 2019 году общее количество достигало почти 983 тыс., из них вне стран СНГ — более 773 тыс.

Чаще всего за границей в прошлом году вне стран СНГ белорусы отдыхали в Турции (их доля составила 34,2%), Египте (19,9%) и ОАЭ (17%). В 2019 году в этом плане Египет был на втором месте (33,5%), а Турция (20,1%) — на третьем. Тогда лидировала доля из других стран, на нее приходилось 37,4%. О каких именно странах идет речь, в буклете не уточняется.

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