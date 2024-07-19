Зеленский выступит на заседании правительства Великобритании 19.07.2024, 10:43

Владимир Зеленский

Он станет первым с 1997 года иностранным лидером, который обратится к британскому кабмину.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 19 июля выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского кабмина 18 июля.

Отмечается, что Зеленский станет первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с тех пор, как туда въехал Кир Стармер, а также первым иностранным лидером, лично выступавшим на заседании британского правительства, после президента США Билла Клинтона в 1997 году.

«Украина находится и всегда остается в сердце повестки дня моего правительства, поэтому совершенно уместно, что президент Зеленский выступит с историческим обращением к моему кабинету», – подчеркнул Стармер.

Ожидается, что лидеры двух стран также согласуют договор о поддержке оборонного экспорта, который будет подписан министрами обороны, чтобы запустить оборонно-промышленные базы Великобритании и Украины и увеличить производство военной техники и оружия.

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