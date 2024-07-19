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На Гомельщине отменили режим чрезвычайной ситуации

  • 19.07.2024, 10:47
На Гомельщине отменили режим чрезвычайной ситуации

Продолжаются подключения к электроснабжению отдельных абонентов.

Объявленный на Гомельщине на время ликвидаций последствий ураганного ветра режим чрезвычайной ситуации снят. Об этом в пятницу, 19 июля, на заседании штаба заявил глава области Иван Крупко, сообщили в Гомельском облисполкоме.

«Это итог слаженной круглосуточной работы наших служб и организаций и действенной помощи всех областей и республиканских органов», — сказал Крупко.

Продолжаются подключения к электроснабжению отдельных абонентов. Заявки на подключения принимаются по дежурным номерам телефонов райисполкомов с 8 до 22 часов.

«В центре внимания — обслуживание дизельных установок, своевременная поставка к ним топлива и системная работа по восстановлению всех линий электропередач, переход всех населенных пунктов на постоянные источники питания», — резюмировал Крупко.

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