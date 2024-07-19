Оккупанты в Херсонской области пожаловались, что местные их отравили водкой

Оккупанты в Херсонской области пожаловались, что местные их отравили водкой1
- 19.07.2024, 10:56
Целый взвод попал в госпиталь.
Российские оккупанты на временно захваченной Россией части Херсонщины жалуются на местных жителей. Украинцы недавно отравили водку, которую потом выпили россияне.
В итоге с отравлением был госпитализирован целый взвод захватчиков. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на Telegram-канал «Мариуполь. Сопротивление».
«На оккупированной части Херсонщины местные жители нашли способ законно травить оккупантов. Спасибо главному коллаборанту Сальдо, который разрешил продавать алкоголь. Теперь местным еще легче помогать ВСУ», – говорится в сообщении.
Жалобы захватчиков на то, что украинцы травят их водкой, опубликовал один из российских z-каналов.
«Пишу вам с Херсонского направления. Передайте ребятам, пожалуйста, чтобы ни в коем случае не брали водку у местных. Соседний взвод поехал на госпиталь. Сначала думали, что на жару такая реакция, но врачи подтвердили яд. Покупали с рук на ярмарке, ищем вредителей. Мое мнение таково, что очень зря отменили сухой закон здесь. Диверсанты и барыги только в плюсе от того», – причитает неназванный оккупант.