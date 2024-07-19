Россия посыпалась

Россия посыпалась10
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.07.2024, 11:11
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Пропаганда не в состоянии замазать дыры в «картинке».
Главное в российской жизни – держать голову «холодной», никак не реагировать на бодрую пропаганду, а смотреть на достоверные факты, делая на их основе свои выводы. Смотреть не только на текущий события, но на то, в какой фактический ряд они укладываются.
Одно из сообщений – представитель армии США будет работать в Минобороны Армении. В сочетании с поставками Армении западных вооружений и совместных с Соединёнными Штатами учений – это хорошо говорит, что такое ОДКБ, в которой состоит Армения и какую роль она там играет.
То есть, на примере Армении мы видим результат многолетней деградации роли России «на постсоветском пространстве». Обвинять здесь путинцам можно только себя – это всецело результат их политики. И не только следствие субъективных решений, а железная логика созданной в РФ системы.
Посыпалось всё. По всем направлениям – от экономики до внешней политики. Нет ни одной области, в которой Россия имела бы перспективу. Дыры в «картинке» настолько огромны, что пропаганда не в состоянии их замазать.
Какой вывод? Путину надо уходить. Пусть придут вместо него другие – те, кто не связан с тем, до чего докатилась Россия.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»