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Россия посыпалась

10
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 19.07.2024, 11:11
  • 7,694
Россия посыпалась

Пропаганда не в состоянии замазать дыры в «картинке».

Главное в российской жизни – держать голову «холодной», никак не реагировать на бодрую пропаганду, а смотреть на достоверные факты, делая на их основе свои выводы. Смотреть не только на текущий события, но на то, в какой фактический ряд они укладываются.

Одно из сообщений – представитель армии США будет работать в Минобороны Армении. В сочетании с поставками Армении западных вооружений и совместных с Соединёнными Штатами учений – это хорошо говорит, что такое ОДКБ, в которой состоит Армения и какую роль она там играет.

То есть, на примере Армении мы видим результат многолетней деградации роли России «на постсоветском пространстве». Обвинять здесь путинцам можно только себя – это всецело результат их политики. И не только следствие субъективных решений, а железная логика созданной в РФ системы.

Посыпалось всё. По всем направлениям – от экономики до внешней политики. Нет ни одной области, в которой Россия имела бы перспективу. Дыры в «картинке» настолько огромны, что пропаганда не в состоянии их замазать.

Какой вывод? Путину надо уходить. Пусть придут вместо него другие – те, кто не связан с тем, до чего докатилась Россия.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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