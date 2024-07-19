Церемония открытия Олимпиады оказалась на грани срыва 19.07.2024, 11:14

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Из-за забастовки артистов.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась на грани срыва. Как сообщает The Mirror со ссылкой на Профсоюз артистов-исполнителей Франции (SFA), организаторы церемонии получили уведомление от SFA о забастовке.

У сторон разгорелся спор по поводу зарплат артистов. Ожидается, что в масштабной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет на реке Сена 26 июля, примут участие 3000 артистов и 400 танцоров.

«В данный момент идут генеральные репетиции церемонии, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке шоу 26 июля, а также о следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр. Хотя лозунг: «Вместе мы достигнем большего» сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались. Мы также отметили сомнительные практики, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям», — говорится в заявлении SFA.

В ответ в оргкомитете Олимпиады заявили, что серьезно относятся к условиям работы всех, кто способствует успеху Игр-2024. «Мы связались с Paname 24, нашим поставщиком услуг, которые отвечает за набор танцоров на церемонию открытия, чтобы подтвердить уровень действующих условий занятости. <...> Вознаграждение танцоров превышает минимальный уровень, установленный их коллективным договором. Вознаграждение разных танцоров зависит от их ролей, как и в любой другой постановке», — говорится в заявлении оргкомитета.

Там добавили, что привержены продолжению коллективных дискуссий с SFA.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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