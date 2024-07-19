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Очередь легковушек на въезд в Польшу увеличилась в четыре раза

  • 19.07.2024, 11:19
  • 1,738
Очередь легковушек на въезд в Польшу увеличилась в четыре раза
Фото: virtualbrest.ru

Актуальная информация от Госпогранкомитета.

Пресс-служба Госпогранкомитета опубликовала актуальную информацию о состоянии очередей в пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС.

С понедельника очередь легковых авто на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в четыре раза. В ведомстве отметили, что после введения ограничений властями Литвы и Латвии транспортные потоки перераспределились на польское направление.

«Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь — Брест скопилось 240 авто, его сотрудники с начала недели приняли 35% легковушек от нормы», — сообщили в ГПК.

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) на въезд в ЕС фиксируется 110 авто, их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 55% транспорта от нормы.

«Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 13% транспорта. Контрольные службы польского пункта Кукурыки (Козловичи) принимали на свою территорию в среднем 60% грузового транспорта. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 45% фур», — отметили в Госпогранкомитете.

По состоянию на 10.00 перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог) въезда в ЕС ожидают 30 и 4 автобуса соответственно.

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