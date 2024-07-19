Банк России предрек россиянам ипотечную кабалу до глубокой старости 2 19.07.2024, 11:34

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Большинство россиян, оформивших льготную ипотеку, будут выплачивать кредит после выхода на пенсию.

Большинство россиян, оформивших льготную ипотеку, будут выплачивать кредит после выхода на пенсию, заявила директор департамента финансовой стабильности и член совета директоров ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Сейчас средний срок выдачи ипотеки — 26 лет. У нас есть расчеты, сколько людям будет лет, когда они погасят жилищный кредит. Сейчас у большей части заемщиков срок полного погашения приходится на пенсионный возраст», — сказала Данилова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, если человек берет кредит на столь длительный срок, он должен понимать, что за это время может случиться очень много как хорошего, так и плохого, включая потерю работы. «Желание иметь собственное комфортное жилье понятно, но риски попасть в долговую яму реальны, мы это видим по числу банкротств», — отметила Данилова.

По данным ЦБ, в декабре 2023 года средний срок выплаты ипотеки увеличился до 302,3 месяца (более 25 лет). В мае этого года из-за стремления россиян любой ценой взять, а банков — выдать ипотеку до окончания действия льготных программ сроки кредитов увеличились в среднем до 303,7 месяца.

С 2020 года в России действовала льготная ипотека на новостройки, которая была запущена правительством в качестве антикризисной меры. Согласно ее условиям, можно было купить жилье под 8% годовых при первоначальном взносе сначала 20%, а затем — 30%. С 1 июля этого года правительство оставило льготу только по семейной ипотеке и ужесточило условия ее получения.

В общей сложности за четыре года работы льготных программ россияне взяли ипотечных кредитов на 25,7 трлн руб. Только в 2023 году выдачи составили рекордные 7,85 трлн., а в последний месяц перед окончанием действия программ россияне оформили ипотеку на 777,2 млрд руб.

После отмены льготной ипотеки ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. руб., а в регионах — до 80 тыс. руб., подсчитывал портал «Сделка.РФ». Таким образом, для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. руб.

По данным Минфина, в России лишь 3,2% работающего населения имеют доход более 200 тыс. руб. — или 2 млн работников из 64 млн. Таким образом от ипотеки окажутся отрезаны не менее 97% работающих россиян.

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