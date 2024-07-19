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Банк России предрек россиянам ипотечную кабалу до глубокой старости

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  • 19.07.2024, 11:34
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Банк России предрек россиянам ипотечную кабалу до глубокой старости

Большинство россиян, оформивших льготную ипотеку, будут выплачивать кредит после выхода на пенсию.

Большинство россиян, оформивших льготную ипотеку, будут выплачивать кредит после выхода на пенсию, заявила директор департамента финансовой стабильности и член совета директоров ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Сейчас средний срок выдачи ипотеки — 26 лет. У нас есть расчеты, сколько людям будет лет, когда они погасят жилищный кредит. Сейчас у большей части заемщиков срок полного погашения приходится на пенсионный возраст», — сказала Данилова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, если человек берет кредит на столь длительный срок, он должен понимать, что за это время может случиться очень много как хорошего, так и плохого, включая потерю работы. «Желание иметь собственное комфортное жилье понятно, но риски попасть в долговую яму реальны, мы это видим по числу банкротств», — отметила Данилова.

По данным ЦБ, в декабре 2023 года средний срок выплаты ипотеки увеличился до 302,3 месяца (более 25 лет). В мае этого года из-за стремления россиян любой ценой взять, а банков — выдать ипотеку до окончания действия льготных программ сроки кредитов увеличились в среднем до 303,7 месяца.

С 2020 года в России действовала льготная ипотека на новостройки, которая была запущена правительством в качестве антикризисной меры. Согласно ее условиям, можно было купить жилье под 8% годовых при первоначальном взносе сначала 20%, а затем — 30%. С 1 июля этого года правительство оставило льготу только по семейной ипотеке и ужесточило условия ее получения.

В общей сложности за четыре года работы льготных программ россияне взяли ипотечных кредитов на 25,7 трлн руб. Только в 2023 году выдачи составили рекордные 7,85 трлн., а в последний месяц перед окончанием действия программ россияне оформили ипотеку на 777,2 млрд руб.

После отмены льготной ипотеки ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. руб., а в регионах — до 80 тыс. руб., подсчитывал портал «Сделка.РФ». Таким образом, для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. руб.

По данным Минфина, в России лишь 3,2% работающего населения имеют доход более 200 тыс. руб. — или 2 млн работников из 64 млн. Таким образом от ипотеки окажутся отрезаны не менее 97% работающих россиян.

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