На трассе Минск — Могилев столкнулись две легковушки 19.07.2024, 11:38

Пострадали восемь человек, из них четверо — несовершеннолетние.

Восемь человек пострадали 18 июля во время столкновения двух легковых автомобилей на трассе Минск — Могилев, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Авария произошла около 15.40 на дрибинском участке трассы около деревни Трилесино.

В ДТП пострадали восемь человек. Двоих взрослых медики осмотрели на месте происшествия. Одному оказана медицинская помощь амбулаторно. Также в больницу доставили еще одного совершеннолетнего пациента и 17-летнего парня. Троих несовершеннолетних (2018, 2019 и 2020 годов рождения) поместили в Могилевскую областную детскую больницу.

«В настоящее время госпитализированный совершеннолетний пациент готовится к переводу в нейрохирургическое отделение Могилевской городской больницы СМП», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в Белыничскую ЦРБ прибыли областные специалисты для оказания всей необходимой медицинской помощи 17-летнему пострадавшему.

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