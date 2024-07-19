На трассе Минск — Могилев столкнулись две легковушки
- 19.07.2024, 11:38
Пострадали восемь человек, из них четверо — несовершеннолетние.
Восемь человек пострадали 18 июля во время столкновения двух легковых автомобилей на трассе Минск — Могилев, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Авария произошла около 15.40 на дрибинском участке трассы около деревни Трилесино.
В ДТП пострадали восемь человек. Двоих взрослых медики осмотрели на месте происшествия. Одному оказана медицинская помощь амбулаторно. Также в больницу доставили еще одного совершеннолетнего пациента и 17-летнего парня. Троих несовершеннолетних (2018, 2019 и 2020 годов рождения) поместили в Могилевскую областную детскую больницу.
«В настоящее время госпитализированный совершеннолетний пациент готовится к переводу в нейрохирургическое отделение Могилевской городской больницы СМП», — сообщили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что в Белыничскую ЦРБ прибыли областные специалисты для оказания всей необходимой медицинской помощи 17-летнему пострадавшему.