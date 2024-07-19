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Россияне боятся ехать в Крым на отдых

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  • 19.07.2024, 11:42
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Россияне боятся ехать в Крым на отдых

Массово отменяют туры.

Россияне боятся ехать в Крым на отдых. Ситуация на территории временно оккупированного полуострова повлекла за собой массовую отмену туров на курортах.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

В разведке информируют, что от организованных на июнь 2024 туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.

«Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью», - говорится в сообщении.

В частности, отмечают в ГУР, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.

«Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики», - отметили в украинской разведке.

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