Вертикаль упадет 2 Ирина Халип

19.07.2024, 11:51

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Ирина Халип

Горизонталь — никогда.

Уже и Минск затопило, а я всё думаю о том, что произошло в Мозыре. Всё читаю рассказы горожан – о том, как подвозить воду в город начали только на следующий день после того, как вода исчезла вместе с электричеством. О том, как в стотысячном городе щедрое государство установило всего лишь шесть точек, куда эту воду привозили. О том, как власть была озабочена исключительно «сохранением урожая после урагана».

Читаю – и вспоминаю Новую Боровую. Помните, как осенью 2020 года целому району отключили воду? Людей спасало от жажды и антисанитарии не государство, а другие белорусы. Не государство везло в Новую Боровую питьевую воду, а минчане из всех районов. Они присылали в районный чат пострадавших свои телефоны и адреса: приезжайте к нам, принимайте душ, стирайте, купайте детей, да хоть живите, мы будем только рады. Незамужние белоруски шутили в соцсетях: «Приму на постой холостого мужчину из Новой Боровой, воду в изобилии гарантирую».

А еще я вспомнила очереди в то минское кафе, где ломал двери Карпенков. Вспомнила предпринимательницу Марину из той очереди, придумавшую гениальный лозунг «спасение малого бизнеса – дело рук другого малого бизнеса!». Вспомнила минчан, которые отовсюду ехали на площадь Перемен, чтобы вместе с ее жителями отстаивать мемориал Романа Бондаренко.

Стоит только «дернуть за веревочку», открыть шлюзы, дать сигнал памяти – и воспоминания невозможно остановить. Спасатели, которые перевозят прыгающих в Свислочь белорусов, спасающихся от омоновцев, на другой берег. Соседи, вывешивающие во время пандемии объявления в подъездах с предложением сходить в аптеку или в магазин, если кто-то болен или опасается. Обеды для врачей «инфекционки» - одни готовят, другие развозят, третьи едят и спасают первых и вторых. Взаимопомощь как образ жизни, без доброго дела и помощи ближнему ни дня, солидарность – черта национального характера. Мир восхищался белорусами, а самозванцы всех мастей шипели от ненависти, потому что с ужасом понимали: белорусам государство как источник помощи гражданам вообще больше не нужно, они сами справятся с любой бедой, от пандемии до урагана. Им не нужны ни бюджеты, ни дорогостоящее оборудование – сами всё придумают, купят и организуют. Если не мешать – можно вообще упразднять все эти министерства и ведомства, которые, в отличие от граждан, не способны ни на что, кроме составления планов и отчетов и проведения собраний первичных ячеек «Белой Руси».

Именно это и уничтожала власть целенаправленно и людоедски. Потому что больше всего для нее опасны вовсе не многотысячные марши и не парящие над домами флаги. Более всего для власти опасны граждане, которые не зависят от государства и его милостей. Граждане, которые сами способны решить свои и чужие проблемы. Граждане, которые ничего от государства не ждут, а всё берут на себя – и побеждают. Именно поэтому власть сажает одних и выдавливает из страны других.

Представьте себе на секунду, что происходило бы, налети этот ураган на Мозырь четыре года назад. Из всех областей и районов Беларуси по направлению к Мозырю рванули бы люди. Все трассы заполнились бы автоколоннами разных городов, везущих в Мозырь воду, генераторы, аккумуляторы, походные плитки для готовки. Обеспечили бы горожан всем необходимым. Все вместе убрали бы поваленные деревья. А потом пили бы чай во дворах и пели песни Вольского. Или Михалка. Или Беньки. И все знали бы точно: случись что – приедут, спасут, помогут. Из соседнего подъезда или из другого города, но приедут обязательно. Вертикаль упадет, но горизонталь – никогда.

Этим упыри и занялись – уничтожением горизонтали, разрубанием связей, расстрелом сцепок. Аресты дружеских компаний на пикнике, уголовные дела против тех, кто помогает семьям политзаключенных продуктами, тюремные сроки за донаты – это все целенаправленная кампания не столько против людей, сколько против солидарности. Белорус должен быть одиноким, запуганным и беспомощным – именно таков идеальный гражданин в представлении Лукашенко и его челяди. Тогда есть шанс, что этот беспомощный и запуганный гражданин приползет к государству и будет просить о помощи. Именно этого власть и добивается.

А вы говорите, что Минск затопило. Это у упырей мозги затопило окончательно и бесповоротно.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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