Bloomberg: Европа договорилась о новых мерах по борьбе с нефтяным теневым флотом РФ 19.07.2024, 11:51

План одобрили 44 страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о борьбе с так называемым российским теневым флотом нефтяных танкеров, используемым РФ для обхода международных санкций. По словам Стармера, 44 страны Европы одобрили этот план на состоявшемся в Британии саммите Европейского политического сообщества, сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg.

Совместный «призыв к действиям» должен ударить по флоту из около 600 судов, которые, по данным западных стран, Москва использует для транспортировки около 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Британское правительство также объявило о санкциях против 11 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.

«Вместе с нашими европейскими партнерами мы дали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам (российского диктатора Владимира — ред.) Путина обойти санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность», - отметил Стармер.

В настоящее время более 60 нефтяных танкеров находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС.

Доходы от продажи нефти Москва использует для финансирования своей военной машины. Российский теневой флот устаревших танкеров представляет и экологическую угрозу водным путям Европы. Некоторые из кораблей также действуют как российские прослушивающие станции и перевозят оружие в РФ.

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