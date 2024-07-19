Истории с границы: очереди, разборки и кордоны против «проскочунов» 1 19.07.2024, 11:57

Ситуация на границах Беларуси со странами ЕС кардинально изменилась.

За эту неделю пришли две новости, которые, по прогнозам, кардинально изменят ситуацию на границах Беларуси со странами ЕС, по крайней мере, на время. Вначале Латвия объявила о том, что перестает пропускать на свою территорию автомобили с белорусскими регистрационными номерами, со вчерашнего дня для такого транспорта закрылась и литовская граница. Остается «Брест» — «Тересполь» на границе с Польшей. Onliner собирал рассказы тех, кто недавно пересекал ее в ту или другую сторону.

33 часа в очереди, «народные дружины»

— Ездили на машине в поездку по Литве и Польше. Границу в обе стороны проходили через пункты пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай», — рассказывает корреспонденту Onlíner читательница. — Туда выезжали 29 июня около 12 часов дня, на дорогу до границы и само прохождение ушло всего 10,5 часа. Обратно ехали 9 июля вечером. Решили не менять пункт пропуска, потому что у нас был последний ночлег в Друскининкае, хотя Польша на тот момент уже ввела ограничения по вывозу товаров, и мы предполагали, что через Литву будет аншлаг. В итоге через последний шлагбаум домой проехали спустя 33 часа, рано утром 11 июля. Из них 29 часов двигались к первому шлагбауму.

29 часов ожидания и прохождение контроля в двух пунктах пропуска всего за 4 часа — вот реальность последнего времени.

И настоящая проблема для тех, кто проводит сутки в очереди, — «проскочуны», то есть те, кто пытается проехать без очереди.

— Очень много было таких, и, вероятно, не все они ехали по уважительной причине. Мужчины потом даже организовали «народную дружину»: проверяли каждую машину, которая без очереди пыталась влезть, и отправляли многих на разворот. Нас перед последним рывком к первому шлагбауму пытался объехать «поляк», который стоял с другой стороны на обочине, пришлось идти практически на таран: мама стала перед ним на дороге и не пускала, затем подбежали мужчины и прогнали его обратно на обочину. В общем, поездка за границу на авто сейчас — тот еще квест, — говорит собеседница.

Еще раз подчеркнем: так было до того, как две сопредельные страны объявили о закрытии своих границ для машин с белорусской регистрацией.

Видео с теми самыми «дружинами». Конфликт на границе

Те самые очереди и те самые «народные дружины», о которых нам рассказали, попали на видео другого белоруса. Он ехал через границу 10 и 11 июля. Как видите, изменилось не так и много.

А вот ситуация, запечатленная еще одним читателем. Конфликт на границе, жесткое выяснение отношений. Причина все та же: попытка проехать без очереди.

— Началось с того, что перегонщики вклиниваются в очередь, держат ее друг для друга. А закончился конфликт тем, что «проскочун» поехал в начало очереди, — рассказал нам автор видео.

«16 часов ожидания и 3 часа оформления»

Еще одна типичная история.

— Ехали в понедельник, 15 июля, из Польши на авто в Беларусь через Варшавский мост. В 16:00 были в хвосте очереди на въезд. Предварительно в очереди было 80 машин, к ночи их стало около 100, регулярно в очередь вклинивались новые машины (продажи мест поближе к шлагбауму на въезд). Через 19 часов выехали на белорусской стороне. Все проверки и досмотры внутри пунктов пропуска заняли около 3 часов. То есть 16 часов ожидания и 3 часа оформления, — рассказал корреспонденту Onlíner еще один читатель.

— «Брест» — «Тересполь». Ехал 14 июля. Выезд из Минска на поезде до Бреста, в 13:40 был в Бресте. Такси до границы. Там взяли во второй автобус перед шлагбаумом. В пункт пропуска въехали примерно в 16:00. С белорусского терминала выехали примерно в 23:00, поляков прошли и покинули границу примерно в 01:40 (по белорусскому времени). В 01:50 были в Тересполе, — есть у людей и такой опыт.

— Ездил в Литву через «Бенякони» на авто. 6 июля в 10 утра въехал в зону ожидания (был 14-м) и через 5 часов был в Литве. Назад ехал в субботу, 13 июля. В 10:00 уже был в «Шальчининкае», но переехал в Беларусь только вечером следующего дня, в 19:00 (33 часа ожидания на границе). На обратном пути заметил, что из Беларуси все так же мало машин на выезд, и проходят они за относительно адекватное время (меньше 12 часов). Особенности: основное время литовских таможенников тратят автоперегонщики, и их там все еще очень много. Все «мутные» движения на границе ночные и, как правило, связаны с тем, что можно объехать тех, кто спит, или выехать из другого поворота ближе к границе (объехать очередь), поэтому ночью поспать выходит мало. Но места при мне никто не продавал, — поделился своими впечатлениями еще один белорус.

А как на автобусе?

Тот же «Брест» — «Тересполь», но на автобусе. Читательница портала выезжала в Польшу 17 июля.

— Отправление из Минска было в 09:49, автобус Минск — Варшава. Пока ехали, автобус сломался, его заменили. В 14:23 были на границе в Бресте, перед нами — очередь из восьми автобусов, мы — девятые. Только в 21:40 мы прошли белорусскую границу, только в 02:40 — польскую, — рассказала она корреспонденту Onlíner.

Итого: более 12 часов на границе.

— Поляки знатно сумки трясли. Даже сгущенку в банках не пропускали, — говорит читательница.

До Варшавы она добралась рано утром, в 05:10 по польскому времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com