Опальный бизнесмен Чиж «всплыл» в России в разборках за одну из компаний 2 19.07.2024, 12:12

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Юрий Чиж

Борется в судах за фирму.

Опальный бизнесмен Юрий Чиж, который устроил разборки в беларусских судах со своей семьей, «всплыл» в России. Как выяснило «Зеркало», он сумел в течение последнего года аккумулировать свыше 38% акций недавно выведенного из процедуры банкротства компании «Молзавод „Геленджикский“». Сейчас бизнесмен пытается через суды получить контроль над предприятием, расположенным в одноименном курортном городе России. Правда, его труды могут оказаться тщетными.

С кем судится Чиж в России?

Как следует из данных картотеки российских судов, в конце прошлого года была прекращена процедура банкротства ОАО «Молзавод „Геленджикский“» и его арбитражный управляющий назначил общее собрание акционеров. Среди тех, кто получил приглашение на это мероприятие, оказался владеющим 19,16% акций предприятия Юрий Чиж.

Каким образом белорус стал акционером завода в Геленджике, в документах не сообщается.

Но из данных судебных органов известно, что к октябрю 2023 года беларусский бизнесмен увеличил свой пакет, выкупив еще 19,16% у другого белоруса Иосифа Шевчика. И по праву одного из крупнейших акционеров через суды начал требовать доступа в совет директоров и к финансовым документам акционерного общества.

Как следует из решений судов, часть документов его представители сумели получить. В июне текущего года Чиж также добился ареста крупного пакета акций, перешедших руководству ОАО «Молзавод „Геленджикский“» от одного из акционеров.

Чем занимается компания, за которую борется бизнесмен?

ОАО «Молзавод „Геленджикский“» — одно из старейших предприятий города, основанное в 1930-х годах. Производило до 50 т молока в сутки и около 50 видов продукции, включая молоко, кефир, кисломолочные продукты. В 1994 году стало акционерным обществом. В 2016 году по заявлению одного из кредиторов на нем была начата процедура банкротства. В конце 2023 года, как сообщали СМИ, после удовлетворения требований всех кредиторов Арбитражный суд Краснодарского края постановил прекратить дело.

Однако, как выяснило «Зеркало», возрождение завода может оказаться временным, а попытки Чижа взять предприятие под контроль — бессмысленными. Дело в том, что в июне Министерство экономики Краснодарского края обратилось в краевой Арбитражный суд с заявлением на ОАО «Молзавод „Геленджикский“» — о признании его вновь банкротом.

Кто такой Юрий Чиж и как рушилась его бизнес-империя?

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж считался главным «кошельком» Александра Лукашенко. Получив от государства доступ к дешевой российской нефти, он ранее с помощью своего партнера всего за полтора года заработал более пяти миллиардов долларов на манипуляциях с разбавителями и растворителями. Однако позже бизнесмен попал в опалу.

13 февраля 2023 года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева. По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта-сентября 2022 года.

После этого ранее близкий друг Александра Лукашенко начал испытывать трудности со своим масштабным бизнесом. Финансовые разборки затронули связанную с ним компанию «Трайпл», а также «Простормаркет», который принадлежит семье Чижа. Решение о ликвидации второй компании, которая развивала торговую сеть ProStore, приняли в декабре 2020 года на собрании акционеров. К тому времени фирма уже несколько лет испытывала трудности, которые начались в период ареста ее владельца Юрия Чижа.

Некоторая недвижимость и активы компаний предпринимателя были выставлены на продажу. Среди них — кафе «Золотой гребешок», горнолыжный комплекс «Логойск».

В мае 2024 года стало известно, что компания «Трайпл», которая частично принадлежит бизнесмену Юрию Чижу, больше не находится на грани банкротства. Об этом сообщала пресс-служба Верховного суда.

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