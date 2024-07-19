Пересадки в автобус поближе к границе больше не будет?2
- 19.07.2024, 12:34
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Транспортники положили конец популярному у белорусов лайфхаку.
Достаточно часто в пункте пропуска «Брест-Тересполь» на белорусско-польской границе выстраивается по 50 и больше автобусов. В ожидании можно провести несколько десятков часов.
Впрочем, пассажиры порой «ускоряли» процесс для себя. Надо было прогуляться пешком вдоль очереди и попроситься в автобус, который стоит ближе к въезду в пункт пропуска. Понятно, что порой билеты на тех, кто едет с «подсадкой» не пробивались, а выручка шла «мимо кассы».
Теперь этот лайфхак не работает. По сообщению водителей автобусов, контроль в этом плане ужесточен. На подъезде к пункту пропуска работают представители транспортной инспекции и других контролирующих органов. Об этом сообщила Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП).
Что проверяют? Прежде всего, соответствует ли количество пассажиров в салоне ведомостям или другим сопровождающим документам.Однако. Надо дополнить - что попробовать вам никто не запрещает. Такое уже было раньше, и после снятия жесткого контроля все возвращалось на круги своя.