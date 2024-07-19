Марсоход NASA расколол камень на Марсе и обнаружил большой сюрприз 19.07.2024, 12:31

Ученые говорят, что этого не должно быть.

Когда марсоход NASA весом почти 900 кг наехал на один из марсианских камней, тот раскололся под огромным давлением. В результате стали видны кристаллы самородной серы. Хотя на Марсе много сульфатов, впервые ученые обнаружили на Красной планете серу в ее чистой форме, пишет ScienceAlert.

По словам ученых из NASA, на том участке поверхности Марса, где марсоход Curiosity наткнулся на уникальный камень, находится много других камней, которые очень похожи на него. Таким образом ученые считают, что в некоторых местах на Марсе может находится очень много чистой серы. Ученые говорят, что обнаружение большого участка камней с чистой серой – это уникальное открытие, ведь такого не должно быть.

Сульфаты образуются, когда сера в сложной форме смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы высыхают и оставляют после себя сульфаты. Такие сульфатные минералы хранят в себе информацию о прошлом Марса, особенно о том, какой была история воды на планете и как она исчезла с течением времени.

Чистая сера образуется только в определенных условиях, которых не было, как считают ученые, в том месте, где марсоход Curiosity обнаружил уникальный камень. Таким образом это открытие предполагает, что, если на поверхности Марса находится много камней с чистой серой, то есть еще загадки, которые нужно раскрыть. Речь идет о геологической истории Красной планеты.

Когда марсоход NASA весом почти 900 кг наехал на один из марсианских камней, тот раскололся под огромным давлением. В результате стали видны кристаллы самородной серы. Хотя на Марсе много сульфатов, впервые ученые обнаружили на Красной планете серу в ее ч

Напоминаем, что сера является одним из важных элементов, необходимых для появления и существования жизни. Сера в форме сульфатов принимает участие в создании двух незаменимых аминокислот, которые нужны живым существам для создания белков.

По словам ученых, пока что никаких признаков жизни на Марсе обнаружено не было, но поиски продолжаются. И это открытие указывает на то, что они могут увенчаться успехом. Хотя некоторые химические процессы, связанные с живыми организмами могут иметь не связанное с ними происхождение. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, найдут ли ученые признаки внеземной жизни на Марсе или нет.

По словам ученых, благодаря приборам Curiosity удалось провести анализ марсианского камня с чистой серой, но если бы марсоход не раздавил этот камень, то открытия бы не получилось. Теперь ученые попытаются выяснить с помощью моделирования, каким образом в камне могла оказаться чистая сера.

Марсоход Curiosity продолжит собирать данные о месте на Марсе, где миллиарды лет текла река из жидкой воды. Марсоход взял образцы из найденного камня для проведения более тщательного анализа. По словам ученых, возможно, на пути своего следования Curiosity обнаружит еще подобные сюрпризы.

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