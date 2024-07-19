В РФ для журналиста WSJ Эвана Гершковича запросили 18 лет колонии строгого режима 19.07.2024, 12:34

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Эван Гершкович в Москве, 18 апреля 2023.

Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Американский журналист не признал вину.

Во время прений сторон в Свердловском областном суде прокурор Микаэль Оздоев попросил назначить журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу 18 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже

Отмечается, что это уже третье заседание по делу Гершковича. Суд завершил судебное следствие за два заседания, которые прошли 26 июня и 18 июля. Дело рассматривается в закрытом режиме. Оглашение приговора запланировано на 19 июля в 17:00 по местному времени.

Сообщается, что сам Гершкович не признает свою вину по делу.

Во время второго заседания в суде допросили депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, у которого Гершкович брал интервью, когда приезжал на Урал. После его задержания Вегнер рассказывал, что Гершкович во время интервью спрашивал у него о работе промышленных предприятий и отношении людей к ЧВК «Вагнера».

Изначально второе заседание по делу журналиста должно было пройти 13 августа, но по ходатайству защиты его перенесли на 18 июля.

Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта 2023 года. Спецслужбы РФ утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

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