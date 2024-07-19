Иллюзия жизни Телеграм-канал «Запретное мнение»

19.07.2024, 12:44

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Вместе с «невойной» закончится и Путин.

Любые рассуждения о неком «перемирии» натыкаются на непреодолимый барьер: Путин, полностью перестроивший систему под войну, на него не пойдёт ни при каких обстоятельствах.

Возникнет множество неудобных вопросов, в повестку дня ворвутся накопившиеся за последние годы проблемы, а от и так шаткой консолидации общества перед лицом «внешнего врага» не останется и следа.

Престарелый вождь живёт исключительно страшным настоящим и никаких планов на будущее у него нет.

Режим «осаждённой крепости», которую со всех сторон штурмуют враги — вот единственная модель, при которой путинизм ещё некоторое время способен поддерживать иллюзию жизни.

Вместе с «невойной» закончится и Путин.

Другой вопрос, что на замену украинскому может быть открыт новый фронт, но подобное развитие событий маловероятно по причине острой нехватки ресурсов.

Остаётся при помощи «мясных штурмов» искусственно продлевать российско-украинскую.

В конце концов, дедушка старый — ему всё равно.

Он, конечно, сразу в рай, а кто в живых останется — пусть с его наследием и разбирается.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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