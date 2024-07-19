Иллюзия жизни
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 19.07.2024, 12:44
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Вместе с «невойной» закончится и Путин.
Любые рассуждения о неком «перемирии» натыкаются на непреодолимый барьер: Путин, полностью перестроивший систему под войну, на него не пойдёт ни при каких обстоятельствах.
Возникнет множество неудобных вопросов, в повестку дня ворвутся накопившиеся за последние годы проблемы, а от и так шаткой консолидации общества перед лицом «внешнего врага» не останется и следа.
Престарелый вождь живёт исключительно страшным настоящим и никаких планов на будущее у него нет.
Режим «осаждённой крепости», которую со всех сторон штурмуют враги — вот единственная модель, при которой путинизм ещё некоторое время способен поддерживать иллюзию жизни.
Вместе с «невойной» закончится и Путин.
Другой вопрос, что на замену украинскому может быть открыт новый фронт, но подобное развитие событий маловероятно по причине острой нехватки ресурсов.
Остаётся при помощи «мясных штурмов» искусственно продлевать российско-украинскую.
В конце концов, дедушка старый — ему всё равно.
Он, конечно, сразу в рай, а кто в живых останется — пусть с его наследием и разбирается.
Телеграм-канал «Запретное мнение»