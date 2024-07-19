В ближайшие дни случится мощный геошторм 1 19.07.2024, 12:59

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Метеозависимым приготовиться.

Июль выдался богатым на геомагнитные возмущения. Не успели метозависимые люди (и не только) отойти от одной бури, как на горизонте замаячила новая.

Ученые прогнозируют очередное обострение геомагнитной обстановки 20 июля. Ближе к 18:00 на Землю обрушится мощный геошторм. В конце недели возмущения вновь могут усилиться и приблизиться к отметке в 5 баллов. Ученые прогнозируют настоящую магнитную бурю класса G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Хорошая новость: на следующей неделе ожидается длительный период низкой солнечной активности.

Что такое магнитная буря?

Это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Магнитные потоки могут влиять на работу спутников, радиосвязи, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.

Специалисты оценивают геоштормы по 10-балльной шкале, где им от 5 баллов и выше присваивают классы от G1 до G5.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:

избегать стресса, переохлаждения и перегрева

пить достаточно воды, употреблять витамины

соблюдать режим сна и отдыха

делать легкие физические упражнения

избегать курения и алкоголя.

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