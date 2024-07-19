Объемы строительства жилья для многодетных уменьшились на треть

Объемы строительства жилья для многодетных уменьшились на треть5
- 19.07.2024, 13:06
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные, согласно которым в январе — июне 2024 года организации всех форм собственности построили 18,3 тыс. новых квартир — на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (19,3 тыс.).
В эксплуатацию введено 1 млн 687,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья (-4,1%; 1 млн 758,9 тыс.).
Для нуждающихся в улучшении условий в первом полугодии построено 564,9 тыс. кв. м жилья (-19,6%; 702,2 тыс.), в том числе с господдержкой — 363,6 тыс. (-29,4%; 515 тыс.). В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 586,7 тыс. кв. м жилья (-1%; 592,9 тыс.).
Для многодетных построено 212,3 тыс. кв. м (-35%; 326,4 тыс.).
Месяц назад Лукашенко проинструктировал новую главу Минтруда Наталию Павлюченко, приказав «не разбрасываться льготами и разными привилегиями».