19-летний сын Леброна Джеймса побил собственный рекорд в НБА 19.07.2024, 13:11

1,206

Брони и Леброн Джеймс

Фото:С.Е.О.

Ранее он превзошел результат отца.

В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд» со счетом — 93:89.

19-летний новичок «Лейкерс», выбранный под 55-м номером второго раунда драфта, Бронни Джеймс набрал рекордные для себя 13 очков за клуб НБА. Он реализовал 5 из 10 очков за игру.

В предыдущем матче в рамках Летней лиги НБА Джеймс-младший имел 12 очков в матче против Атланты (87:86). Он тогда даже превзошел статистику своего отца, который набрал 11 очков в товарищеском матче сборной США против Сербии (105:79).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com