19-летний сын Леброна Джеймса побил собственный рекорд в НБА
- 19.07.2024, 13:11
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Ранее он превзошел результат отца.
В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд» со счетом — 93:89.
19-летний новичок «Лейкерс», выбранный под 55-м номером второго раунда драфта, Бронни Джеймс набрал рекордные для себя 13 очков за клуб НБА. Он реализовал 5 из 10 очков за игру.
В предыдущем матче в рамках Летней лиги НБА Джеймс-младший имел 12 очков в матче против Атланты (87:86). Он тогда даже превзошел статистику своего отца, который набрал 11 очков в товарищеском матче сборной США против Сербии (105:79).