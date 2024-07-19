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19-летний сын Леброна Джеймса побил собственный рекорд в НБА

  • 19.07.2024, 13:11
  • 1,206
19-летний сын Леброна Джеймса побил собственный рекорд в НБА
Брони и Леброн Джеймс
Фото:С.Е.О.

Ранее он превзошел результат отца.

В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд» со счетом — 93:89.

19-летний новичок «Лейкерс», выбранный под 55-м номером второго раунда драфта, Бронни Джеймс набрал рекордные для себя 13 очков за клуб НБА. Он реализовал 5 из 10 очков за игру.

В предыдущем матче в рамках Летней лиги НБА Джеймс-младший имел 12 очков в матче против Атланты (87:86). Он тогда даже превзошел статистику своего отца, который набрал 11 очков в товарищеском матче сборной США против Сербии (105:79).

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