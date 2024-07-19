В Днепре в Речице нашли зараженную рыбу 19.07.2024, 13:23

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Эпидемиологи предупреждают любителей рыбалки об опасности описторхоза.

Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии сообщил об обнаружении зараженной рыбы в белорусских водемах.

В образцах выловленной в Гомельской области, на участке реки на границе Речицкого и Лоевского районов, плотвы обнаружили живые личинки Opisthorchidae.

Описторхоз — опасное заболевание, чаще всего поражающее печень, реже — поджелудочную железу. Именно в этих органах поселяются личинки, когда человек съел зараженную рыбу. Болеть описторхозом можно неоднократно, поэтому количество паразитов в организме может достигать 40 000 штук.

Если не лечиться, паразиты могут жить в организме до 30 лет. При их большом количестве у больного может проявляться желтуха. Кроме того, паразиты выделяют токсины, которые могут вызвать рак или цирроз печени. Впрочем, опистархоз лечится легко, но делать это нужно под наблюдением медиков.

Чтобы обеззаразить рыбу, нужно варить или жарить ее не менее 20 минут. А вот копчение, посол и просушка не убивают возбудителей болезни. Ранее считалось, что может помочь вымораживание, но выяснилось, что личинки погибают только при очень низких температурах.

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