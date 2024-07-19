Ватикан назначил лидского ксендза Андрея Зноско епископом 19.07.2024, 13:55

Андрей Зноско

Ровно год назад его задерживали силовики.

Ксендз из Лиды Андрей Зноско назначен викарным епископом Римско-Католической церкви в Пинске.

О назначении нового епископа для Беларуси сообщили в Ватикане.

Ровно год назад, 19 июля 2023 года, Андрей Зноско был задержан силовиками в Лиде, напомнила «Хрысціянская візія». Позже настоятель костела Божьего Милосердия вышел на свободу.

Андрей Зноско является консультантом Конференции католических епископов Беларуси по юридическим вопросам и каноническому праву. Он участвовал в переводе Кодекса канонического права на белорусский язык.

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