Ватикан назначил лидского ксендза Андрея Зноско епископом
- 19.07.2024, 13:55
Ровно год назад его задерживали силовики.
Ксендз из Лиды Андрей Зноско назначен викарным епископом Римско-Католической церкви в Пинске.
О назначении нового епископа для Беларуси сообщили в Ватикане.
Ровно год назад, 19 июля 2023 года, Андрей Зноско был задержан силовиками в Лиде, напомнила «Хрысціянская візія». Позже настоятель костела Божьего Милосердия вышел на свободу.
Андрей Зноско является консультантом Конференции католических епископов Беларуси по юридическим вопросам и каноническому праву. Он участвовал в переводе Кодекса канонического права на белорусский язык.