На юге России третий день подряд отключают электричество после сбоя на крупнейшей АЭС 19.07.2024, 13:57

Проблемы с электроэнергией сохраняются и в аннексированном Крыму.

Ростовская область снова ввела графики ограничения энергопотребления после сбоя на атомной электростанции. Такое решение принято из-за аномальной жары в регионе и риска перегрузки оборудования.

«С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО „Системный оператор Единой энергетической системы“ введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности», — сообщает в своем телеграм-канале АО «Донэнерго».

Там добавили, что в Ростовской области стоит экстремальная жара выше +39 градусов и энергосистемы региона испытывают существенные нагрузки. В компании заверили, что при нормализации электрических режимов снабжение потребителей незамедлительно восстанавливается.

По словам главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, в двух районах города будет введено временное ограничение на подачу электроэнергии. График введут в Первомайском и Промышленном районах города.

Проблемы с электроэнергией сохраняются и в аннексированном Крыму. «В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове», — сообщили «РИА Новости» в «Крымэнерго».

Там уточнили, что веерные отключения коснутся Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Сак, Судака, а также 14 районов регионов.

Масштабные проблемы с электричеством продолжаются уже третий день после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС) 16 июля. Тогда автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе АЭС.

Кроме Ростовской области и Крыма, 17 и 18 июля ограничения вводились в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, и Кабардино-Балкарии. По словам замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, после аварии на АЭС без света осталось около 2,5 млн человек в южных регионах России. В числе причин произошедшего, заместитель министра назвал недостаточный объем генерации, необходимость увеличения перетока из соседних регионов и перегруз сетей.

Ростовская АЭС расположена под Волгодонском. Она состоит из четырех энергоблоков. Это самая крупная станция на юге страны, ее мощность составляет 4 ГВт. Объект входит в топ-3 по выработке в России и обеспечивает электроэнергией южные регионы и Северный Кавказ с населением более 26 млн человек. Третий энергоблок АЭС был выведен в плановый ремонт 22 июня. Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт.

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