Стармер: Великобритания удвоит поддержку Украины 5 19.07.2024, 14:40

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Фото: Getty Images

Премьер Великобритании отметил непоколебимую поддержку Киева.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Он назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит «настоящим событием в истории».

«Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории», - сказал премьер Великобритании.

Стармер отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании. По его словам, агрессия России «непростительна и не может остаться безнаказанной».

Также премьер сказал, что Британия «удвоит» поддержку Украины, и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.

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