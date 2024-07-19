В Украине разоблачили 30 госслужащих на хищении денег для армии

В Украине разоблачили 30 госслужащих на хищении денег для армии19
- 19.07.2024, 14:24
- 5,040
Правоохранители провели масштабную спецоперацию.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению схем по хищению денег, выделенных на нужды армии. 30 служащих получили подозрения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн гривен (3 млн евро. — Прим. ред.).
Причастными к хищению средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные чиновники также разоблачены на небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.
Правоохранители задержали и сообщили о подозрениях 30 лицам, из них 15 - в составе организованных преступных групп.
Среди подозреваемых:
три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях;
семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Волынской и Луганской областях;
представители коммерческих структур.
Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
Одному из подозреваемых инкриминируют незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн гривен в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.
В рамках следствия было проведено более 70 обысков по всей Украине. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.