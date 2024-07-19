Видео самого бесстрашного доставщика еды из Минска покорило соцсети 5 19.07.2024, 14:37

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За сутки ролик собрал более 140 тысяч просмотров.

«Его зовут Дункан Маклауд. Горец. Он родился в 1592 году в горах Шотландии и он все еще жив», — так озвучили видео, в котором минский доставщик еды с велосипедом в руках шагает по пояс в воде через образовавшееся после сильного ливня в столичном микрорайоне Уручье море, пишет zerkalo.io.

Ролик был снят 18 июля. На записи видно, как курьер упорно бредет через огромную лужу, которая разлилась на перекрестке улиц Шафарнянской и Шугаева. В кадр попали прячущийся под мостом троллейбус, затопленная по окна легковушка и затопленный ларек.

За сутки видео собрало более 140 тысяч просмотров. Некоторые пользователи требуют премировать ответственного работника, другие восхищаются его целеустремленностью, третьи интересовались, насколько непромокаемы сумки курьеров.

«Кто ты, воин?!» — вопрошал один из подписчиков.

«Клиент потом: „Почему так долго? Почему не горячее?“» — пошутил пользователь с ником Владислав Нечаев.

«А ты потом ждешь сдачу до последней копейки», — упрекнул жадных клиентов службы доставки еще один тиктокер.

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