Видео самого бесстрашного доставщика еды из Минска покорило соцсети

Видео самого бесстрашного доставщика еды из Минска покорило соцсети5
- 19.07.2024, 14:37
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За сутки ролик собрал более 140 тысяч просмотров.
«Его зовут Дункан Маклауд. Горец. Он родился в 1592 году в горах Шотландии и он все еще жив», — так озвучили видео, в котором минский доставщик еды с велосипедом в руках шагает по пояс в воде через образовавшееся после сильного ливня в столичном микрорайоне Уручье море, пишет zerkalo.io.
Ролик был снят 18 июля. На записи видно, как курьер упорно бредет через огромную лужу, которая разлилась на перекрестке улиц Шафарнянской и Шугаева. В кадр попали прячущийся под мостом троллейбус, затопленная по окна легковушка и затопленный ларек.
За сутки видео собрало более 140 тысяч просмотров. Некоторые пользователи требуют премировать ответственного работника, другие восхищаются его целеустремленностью, третьи интересовались, насколько непромокаемы сумки курьеров.
«Кто ты, воин?!» — вопрошал один из подписчиков.
«Клиент потом: „Почему так долго? Почему не горячее?“» — пошутил пользователь с ником Владислав Нечаев.
«А ты потом ждешь сдачу до последней копейки», — упрекнул жадных клиентов службы доставки еще один тиктокер.
@sawa_as #минск #потоп #яндекс ♬ оригинальный звук - user24697587778