На восстановление электросетей Гомельщины уйдет минимум месяц 1 19.07.2024, 14:46

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Такие сроки назвали в Минэнерго.

В Минэнерго назвали сроки полного восстановления электросетей в Гомельской области после грозы и ураганного ветра.

По данным ведомства, нужен минимум месяц на проведение всех работ.

Там также сообщили, что продолжаются разбор завалов деревьев, замена порванных ураганом проводов, установка новых опор.

Отмечается, что все усилия энергетиков направлены на скорейшее полное восстановление работы энергосистемы.

Ранее сообщалось, что в устранении нарушений задействованы 183 аварийные бригады и 260 единиц техники.

Туда, где не удается быстро починить ЛЭП, доставляют из других регионов передвижные дизель-генераторные установки.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся днем и ночью.

Отметим, что ураган пронесся по южным регионам страны 13 и 14 июля. От непогоды пострадало 594 населенных пункта.

Только в Гомельской области шквалистый ветер повалил более 800 деревьев и повредил высоковольтные линии электропередачи.

Шторм срывал крыши домов и промышленных предприятий. Снесенными конструкциями повреждены десятки транспортных средств по стране.

В результате непогоды в разных регионах Беларуси погибло шесть человек.

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