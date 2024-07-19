В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ 5 19.07.2024, 15:00

2,618

Боевой самолет пытался обстреливать украинские позиции.

В Донецкой области украинские военные сбили российский Су-25. Произошел инцидент на Покровском направлении.

Об этом сообщает ОСГВ «Хортица».

«На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны», - говорится в сообщении.

Самолет сбили воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com