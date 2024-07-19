В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ

В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ5
- 19.07.2024, 15:00
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Боевой самолет пытался обстреливать украинские позиции.
В Донецкой области украинские военные сбили российский Су-25. Произошел инцидент на Покровском направлении.
Об этом сообщает ОСГВ «Хортица».
«На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны», - говорится в сообщении.
Самолет сбили воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса.