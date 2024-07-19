Интерпол вычеркнул белорусского режиссера Андрея Гнета из «красного списка» 1 19.07.2024, 15:04

Андрей Гнет

Но он все равно остается под домашним арестом в Сербии.

Интерпол вычеркнул белорусского политбеженца Андрея Гнёта из своего «красного списка», сообщает пресс-служба БАЖ.

В письме генсекретариата организации признается, что дело журналиста имеет политическую окраску. Поэтому его розыск через Интерпол противоречит статьям 2 и 3 устава организации.

В статье 2 говорится, что Интерпол имеет целью обеспечивать «широкое взаимодействие криминальной полиции в рамках действующего законодательства страны и в духе Всеобщей декларации прав человека».

Статья 3 запрещает Интерполу вмешиваться в «деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».

Сам Андрей Гнёт остается под домашним арестом в Сербии и ждет апелляционного суда. Он получил письмо из Интерпола.

«Теперь мы обратились в Интерпол, чтобы они прислали подтверждение своего решения в виде официального документа за подписью гендиректора Интерпола. Можно было бы сказать, что с самого начала мой розыск был политически мотивированным. Но тут, конечно, у меня вопросы есть к Интерполу. Как происходит так, что вы сначала человека арестовываете и сажаете его за решетку, он борется с экстрадицией, а потом вы уже потом разбираетесь и говорите: «Ой, так мы же свой собственный устав и нарушаем!» Это довольно абсурдная ситуация», — комментирует ситуацию Гнёт.

При этом политбеженец говорит, что угроза экстрадиции в Беларусь остается реальной. Сербские власти, по его словам, заявляют, что сейчас держат его под арестом не по запросу Интерпола, а потому, что есть двустороннее соглашение с Беларусью.

Андрей Гнет — белорусский журналист, режиссер, соучредитель «Свободного объединения спортсменов SOS BY», признанного в Беларуси «экстремистским формированием». Гнета задержали в октябре 2023 года в Сербии по запросу белорусских властей, которые объявили его в розыск через Интерпол в связи с делом о налогах. Защита настаивает, что преследование политически мотивировано, а на родине его могут ожидать пытки.

В декабре 2023 года суд первой инстанции одобрил депортацию Гнета в Беларусь, но в марте 2024 года Высший суд (апелляционный) отменил решение и отправил дело на пересмотр.

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