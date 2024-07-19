Как развлекались минчане во время потопа 19.07.2024, 15:12

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Ныряли с рук, совершали заплывы, катались на качелях.

Днем в четверг, 18 июля, Минск накрыл сильный ливень, который, похоже, был самым мощным за все время наблюдений. Улицы города заполнились водой, из-за затоплений временно не работали некоторые станции метро. Пока некоторые минчане думали о том, как добраться по затопленному городу с работы домой, другие развлекали себя как могли, пишет «Зеркало».

Так, где-то в столице двое парней подняли третьего на руках, чтобы тот мог нырнуть у дорожного знака. Это, кстати, опасное занятие — воды вряд ли достаточно для таких ныряний, да и вообще после ливня под водой может быть что угодно.

В районе Дражни был замечен пловец в сопровождении двух единомышленников. Как пошутили в одном из комментариев: «Минское море пришло в Минск, теперь оно в каждом районе города».

А вот в Малиновке трое мужчин в плавках катались на качелях под проливным дождем, окуная стопы в лужу.

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