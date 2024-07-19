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Район Борисова захватило полчище гадюк

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  • 19.07.2024, 15:25
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Район Борисова захватило полчище гадюк

Коммунальщики не реагируют.

Нашествие гадюк переживают жители района Лядищев Бобруйске. Местные связывают активизацию змей с неухоженностью района.

В частности, здесь редко косят траву. В некоторых местах она достигает роста человека — в этой среде змеи чувствуют себя комфортно и размножаются, пишет Onliner.

«Лядищи — бывший военный городок. И сейчас этот район, можно сказать, в упадке: дороги разбиты, мусорные баки ржавые, трава некошена. Не удивительно, что у нас завелись змеи», — рассказывает местная жительница.

Первую змею нашли 12 июля. Дети играли рядом с лужей, в которой плавала гадюка.

«Наш сосед поймал ее, положил в банку и отвез в лес. На следующее утро мальчишки засняли видео с еще одной змеей. Потом соседка наткнулась на большую, не меньше метра, особь прямо на пешеходной дорожке. В сумме не меньше пяти змей за последнюю неделю», — говорит борисовчанка.

Много жалоб на змей и в пабликах района. Люди рассказывают, что регулярно натыкаются на гадюк во время прогулок с собаками. Знающие люди уверенно говорят, что это именно гадюки — то есть ядовитые змеи.

Жители района обращались за помощью во все инстанции: звонили в 115, в МЧС, ЖЭУ. Оперативно отреагировать никто не смог, и поэтому люди стали решать вопрос своими силами.

«Мы сами нашли в интернете косца и скинулись на его оплату. И только после того, как нам наконец-то выкосили весь двор, уже утром ЖЭУ прислала своего специалиста. У них всего один косец на весь район, и у того то времени нет, то бензина — в общем, пытаемся как-то справляться сами разве что», — делится борисовчанка.

Сотрудник НАН, кандидат биологических наук Сергей Дробенков подтверждает — на фото действительно гадюки. И это опасно для местных жителей.

«Тут все зависит от расположения района и экологической ситуации. Если это периферия и рядом есть лес, а в районе для змей созданы благоприятные условия (в частности, та же высокая трава), то они будут продолжать приползать», — отметил ученый.

Дробенков считает, что необходимо приводить в порядок инфраструктуру и заказывать отлов на близлежащих территориях.

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