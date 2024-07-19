Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем 2,5 млрд долларов
- 19.07.2024, 15:35
Эта сумма может быть увеличена в будущем.
Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Хили в присутствии Владимира Зеленского и премьера Кира Стармера.
Документ дает возможность начать украинско-британские проекты в оборонной сфере. Речь идет, в частности, о поставках, ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.
Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,5 млрд долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита - 15 лет.
Как объясняют в Офисе Зеленского, соглашение поможет до 2026 года обеспечить Силы обороны Украины системами противовоздушной обороны, радиолокационными средствами и средствами поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.
«Это соглашение снизит нагрузку на государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего - в сфере противовоздушной обороны», - отметил Рустем Умеров.
В Минобороны Украины отмечают, что контроль за использованием средств будет осуществляться совместной комиссией из представителей обоих правительств.