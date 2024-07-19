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Пузырь Охлобыстина

  • Андрей Окунь
  • 19.07.2024, 15:41
Пузырь Охлобыстина

И тут раскрывается главная трагедия кремлевских пропагандистов.

Я сначала не понимал, зачем пропагандисты и «патриоты» чрезмерно рьяно поддерживают власть. Орут и вопят, как будто намеренно подбирая самые гнилые, самые античеловеческие формулировки. К чему этот спектакль, поставленный душевнобольными?

Накануне задержали экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, а ведь он говорил, что надо убить хотя бы одного украинца. Казалось бы, ну всё, свой в доску, ан нет. 

Сразу вспоминаю Охлобыстина, который недавно настолько преисполнился патриотической гойдой, что окончательно ушел в пучину шизофренического безумия: «Украинцы — те же русские, просто нацисты». А что делать с русскими нацистами? По логике Охлобыстина они в таком случае скрытые украинцы. Идиотизм.

С другой стороны, как не орать и не вопить, если это единственное, что может обеспечить пропутинским относительное спокойствие? По-другому ведь никак не угодить этой власти, которая беспорядочно сажает вообще всех. И тут раскрывается главная трагедия пропагандистов: даже расчеловечивание самих себя не даёт им никаких гарантий, лишь ложное ощущение безопасности.

Путь один — выкатывать позверинее глаза, побольше надувать пузыри во рту и выбирать формулировки покровожаднее в надежде, что этот скрепоносный припадок воспримут за высочайшее проявление лояльности.

Но как видим помогает не всем. Поэтому вопят, орут, а когда выключаются камеры — трясутся, что проследуют за Кибовским и всеми остальными «патриотами».

Андрей Окунь, Telegram

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