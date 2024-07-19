«Лукашенко всячески выгибается в дугу, подпрыгивает и приседает» 8 19.07.2024, 15:52

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Эксперт рассказал, что стоит за совместными военными учениями Беларуси и Китая.

Китай и Беларусь провели военные учения у границ Польши. В Минске эти маневры назвали «антитеррористической тренировкой» совместной китайско-белорусской группировки, а в Пекине заявили, что мероприятие не направлено против каких-либо государств.

В интервью Главреду военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак рассказал, какова реальная цель этих учений.

По его словам, Беларусь преследует две цели: провести тренировку своих войск совместно с таким солидным партнером, как Китай, и наладить отношения с Пекином.

«Лукашенко всячески выгибается в дугу, подпрыгивает и приседает, поскольку для него очень важно быть рядом с Китаем. Думаю, что именно Лукашенко стал инициатором отправки китайских войск в Беларусь для проведения этих тренировок. Таким образом Лукашенко пытается показать, что с ним, мол, дружит целый Китай, и он не изгнанник», - говорит аналитик.

Ступак отмечает, что в проведении китайско-белорусских учений заинтересована прежде всего Беларусь.

«Лукашенко очень комплексует из-за низкого уровня боеспособности своих сил безопасности, в частности спецназа и армии. Ведь тренировки того же белорусского спецназа, которые включают разбивание головой шифера, прыжки через горящие кольца и другие странные действия, выглядят смешно. Возможно, лет 10 назад это было бы впечатляюще, но сейчас, когда идет война, во время которой украинская и, к сожалению, российская армии показывают, как они умеют воевать, действия белорусов выглядят нелепо», - подчеркивает он.

Кроме того, отмечает военный аналитик, в Беларуси наблюдают, как украинцы и россияне получают военный опыт, поляки тренируются и закупили на 15 млрд долларов технику и амуницию, а страны Балтии строят долговременные огневые точки стоимостью в 60 млн евро.

«Минск это напрягает. Особенно в ситуации, когда последний более-менее серьезный военный опыт у белорусов был во времена Афганской кампании. А настоящий опыт ведения боевых действий - и вовсе во времена Второй мировой войны. Больше никакого военного опыта в армии Беларуси нет, поэтому Лукашенко так комплексует. Для тренировок своей армии белорусский диктатор еще в прошлом году выписал себе из России около 10 тысяч вагнеровцев, а теперь вот проводит учения с Китаем», - подытожил Иван Ступак.

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