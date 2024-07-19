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ВСУ «дали по зубам» российскому спецназу в Донецкой области

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  • 19.07.2024, 16:00
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ВСУ «дали по зубам» российскому спецназу в Донецкой области

Со стороны оккупантов есть как погибшие, так и раненые.

В Донецкой области российские спецназовцы пытались штурмовать позиции украинских защитников. Те их заметили и уничтожили. Как пишет focus.ua, об этом сообщил в своем телеграм-канале «Офицер+» боец ВСУ с позывным «Алекс».

«Развалили 3 группы п**арской спецуры на Покровском направлении. В районе Невельского спецназовцы противника пытались пройти по-тихому к нашим позициям, но получили за пазуху 155-мм», — говорится в сообщении.

Военный добавил, что в результате атаки 5 россиян погибли, а 6 — временно выведены из строя.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 19 июля сообщалось, что на Покровском направлении украинские воины отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых рубежей.

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