В России растет недовольство властью 3 19.07.2024, 16:21

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Названы главные причины.

Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Одна из причин — Кремль распространяет не соответствующую реальности информацию о боевых действиях, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В ГУР рассказали, что информация о войне, которую распространяют российские пропагандисты, все чаще вызывают у российского общества «усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения».

«Одна из причин таких изменений — несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением. Уровень потерь скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов», — отметили в ГУР.

В разведке рассказали, что отслеживающая в Кремле неутешительная динамика общественных настроений заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к «затягиванию поясов» и реагировать. В частности, региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания из раздражительной военной тематике на решение социально-бытовых проблем.

В ведомстве отметили, что российские региональные власти пытаются организовывать мероприятия по поддержке участников войны против Украины и их семей, принимают участие в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты о поддержке благотворительности, повышении зарплат и защите ветеранов. Также региональные власти в РФ симулируют поддержку людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности, для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.

В разведке отметили, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.

«Такая активизация социальной деятельности свидетельствует о попытке российских властей канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов», – добавили в ГУР.

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