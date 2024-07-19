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В каком областном центре Беларуси в июне продали самую дорогую квартиру

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  • 19.07.2024, 16:29
  • 1,242
В каком областном центре Беларуси в июне продали самую дорогую квартиру

Она обошлась покупателю в $260 тысяч.

Самой дорогой сделкой за пределами Минска и Минской области в июне стала продажа квартиры в Гродно.

Она обошлась покупателю в $260 тысяч, пишет Realt.by.

В июне 2024 года в Гродно купили квартиру за 260 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой, среди купленных за пределами Минской области в прошлом месяце. Показываем дом и рассказываем, где именно он находится.

Эта квартира расположена в элитном новом доме в Гродно, строительство которого закончили в этом году. Находится он на улице Буденного, 30 в центре города. Дом имеет всего 5 уровней, а квартира находится на первом из них.

Здесь купили самую дорогую квартиру в июне 2024 года среди областных центров, которая обошлась покупателю в 260 тысяч долларов* (или 2203 доллара за квадратный метр). Общая площадь составляет 118 квадратных метров.

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