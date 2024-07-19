В каком областном центре Беларуси в июне продали самую дорогую квартиру

В каком областном центре Беларуси в июне продали самую дорогую квартиру2
- 19.07.2024, 16:29
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Она обошлась покупателю в $260 тысяч.
Самой дорогой сделкой за пределами Минска и Минской области в июне стала продажа квартиры в Гродно.
Она обошлась покупателю в $260 тысяч, пишет Realt.by.
В июне 2024 года в Гродно купили квартиру за 260 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой, среди купленных за пределами Минской области в прошлом месяце. Показываем дом и рассказываем, где именно он находится.
Эта квартира расположена в элитном новом доме в Гродно, строительство которого закончили в этом году. Находится он на улице Буденного, 30 в центре города. Дом имеет всего 5 уровней, а квартира находится на первом из них.
Здесь купили самую дорогую квартиру в июне 2024 года среди областных центров, которая обошлась покупателю в 260 тысяч долларов* (или 2203 доллара за квадратный метр). Общая площадь составляет 118 квадратных метров.