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Тейс Ройтен: Украина в конечном итоге сделает Европейский союз сильнее

  • 19.07.2024, 16:42
Тейс Ройтен: Украина в конечном итоге сделает Европейский союз сильнее

Нидерландский евродепутат призвал увеличить помощь Киеву.

Чтобы закончить войну, Западу необходимо дать Украине больше оружия для победы в войне против РФ. Потому что чем больше оружия получит Украина и чем эффективнее сможет защищать себя, в том числе нанося удары по военным целям в России, тем меньше будет жертв среди мирного населения. Об этом в комментарии Guildhall (перевод - «Главком») заявил депутат Европейского парламента от Нидерландов (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), член комитета по иностранным отношениям Тейс Ройтен.

«Я устал от правительств стран-членов ЕС, которые выражают соболезнования по поводу ракетной атаки на Киев, в то время как мы уже несколько месяцев слышим, как Украина просит конкретные системы обороны, которые есть в хранилищах Европейского союза (…) Слова о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется – становятся пустыми словами. Их больше не воспринимают всерьез. Я уже больше года говорю, что нам нужно перестать говорить не «столько, сколько потребуется», а говорить – «как можно быстрее». Чем эффективнее Украина сможет защищать себя, нанося удары по военным целям в России, откуда исходят атаки, и обеспечивая безопасность собственного неба с помощью самолетов, которые будут предоставлены, тем меньшим будет количество жертв (среди мирного населения – ред.)», – заявил политик.

«Всем, кто говорит, что хочет, чтобы эта война прекратилась, потому что она уносит слишком много жизней, я отвечаю, что мы должны предоставить Украине оружие, необходимое для самообороны, чтобы сохранить жизни. Нам нужно защитить Европу. Нам нужно инвестировать в европейскую безопасность, не потому что мы хотим войны, а потому что мы хотим ее предотвратить (…) Я верю, что Украина в будущем в конечном итоге сделает Европейский союз сильнее, а также станет для нас партнером по безопасности. Но для того, чтобы оказаться в такой ситуации, нам нужно дать Украине оружие, необходимое для победы», – подытожил европарламентарий.

Ранее депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке призвал закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. По его мнению, подход Европейского Союза к вооружению Украины должен включать два направления – выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.

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