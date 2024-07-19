«Между отправкой заявки и зачислением денег на мой счет прошло буквально несколько часов» 1 19.07.2024, 16:47

Как белорусы обращались за кредитами в Польше и Литве.

Белорусы рассказали «Зеркалу», как в Польше и Литве обращались за кредитами — были ли трудности, какие ставки и что удивило.

Ипотека в Польше: «Мне все равно нужно где-то жить»

Алесь, продав квартиру в Беларуси, решил переехать в Польшу и купить там жилье. Однако цены на недвижимость оказались гораздо выше, чем в нашей стране, поэтому полученных от продажи денег не хватило. Он решил взять кредит, чтобы покрыть примерно половину стоимости нового жилья.

— Я сразу нацелился после получения ВНЖ искать что-то, чтобы не платить такие же деньги за аренду.

Алесь нашел льготную кредитную программу для молодежи с процентной ставкой около 2% годовых. Весь процесс получения займа и даже подбора квартиры сопровождал дорадца (финансовый специалист, который помогает клиенту работать с банком при оформлении ипотеки).

Справка «Зеркала». В Беларуси стандартные ставки по кредитам на жилье держатся на уровне 12−17% в зависимости от банка. При этом льготный кредит на недвижимость могут выдать молодой семье с двумя детьми (под 5% годовых на 20 лет) и многодетным (под 1% годовых на 40 лет).

— Примерно через две недели после того как мы собрали и подали пакет документов, мне выдали предварительное согласие. Еще около месяца ждали окончательное одобрение, — рассказывает Алесь. — Для иностранцев есть некоторые ограничения в плане того, что не все банки с ними работают. Но что касается государственных программ, то они распространяются не только на поляков, но и на иностранцев, которые здесь живут и имеют документы (например, ВНЖ). Но банки — это же частные коммерческие организации, они могут выставлять свои условия (при соблюдении закона).

Алесь говорит, что ежемесячные выплаты по ипотеке практически равны стоимости аренды квартиры. При этом, покупая жилье, он вкладывает деньги в свое будущее, а не отдает их чужому человеку за услугу. По его словам, динамика рынка показывает, что такое вложение сейчас выгодно, и он надеется, что при продаже сможет вернуть больше, чем вложил.

— Пока я в Польше, мне все равно нужно где-то жить. Зачем ежемесячно отдавать деньги за аренду, если можно их вкладывать в свое жилье? — объясняет Алесь.

Мужчина считает лучшим вариантом не заниматься ипотекой самостоятельно, а доверить это специалисту.

— Для обратившегося человека это ничего не стоит. Видимо, дорадца получает свой доход от банка за приведенных клиентов. То есть я ничего не платил, но при этом меня вели.

Заем на покупку авто: от подачи заявки до зачисления денег — несколько часов

Андрей живет в Литве. В этой стране примерно два года назад он брал кредит на покупку автомобиля. Весь процесс занял меньше дня, взаимодействие с банком шло только в приложении.

— Решил приобрести автомобиль в Литве, заодно создать себе положительную кредитную историю. На тот момент у меня был Blue Card (рабочий ВНЖ для высококвалифицированных и востребованных специалистов. — Прим. ред.).

Белорус поинтересовался у коллег на работе, какой у них был опыт — немного волновался, потому что впервые обращался в банк за границей. В приложении литовского Swedbank Андрей просчитал варианты на специальном калькуляторе, узнал требования по заработку и проценты.

— Банк принимает решение в рабочее время (хоть заявка подается онлайн). В моем случае между отправкой заявки и зачислением денег на мой счет прошло буквально несколько часов, — вспоминает Андрей. — По условиям договора с банком после получения средств есть 30 дней, чтобы поставить купленную машину на учет. Я, мягко говоря, не ожидал, что все будет так быстро, и даже не начал искать машину, когда деньги уже были у меня на счету. Благодаря высокой цифровизации и доступности данных для принимающих решения впечатления остались исключительно положительными.

Заем белорус взял на два года под 12,9% годовых — подбирал сумму и продолжительность так, чтобы платежи по кредиту были не обременительными. Вспоминает, что в 2019 году брал кредит в белорусском «Приорбанке» чуть дороже — под 13,7%. Сейчас ставки на автокредиты (не льготные) в банках нашей страны начинаются от 12,5% годовых.

«Уговаривали взять больше»

Белорус Виталий тоже живет в Польше. После того как в начале этого года он устроился на хорошую работу в крупной фирме, решил формировать кредитную историю. Для начала — взять небольшой кредит.

— Из документов была карта побыта (ВНЖ. — Прим. ред.) с остаточным сроком два года. Почитал примерные условия и вероятности одобрения от разных банков и остановился на банке Credit Agricole. Позвонил в банк, записался на встречу и пришел на консультацию.

Белорус вспоминает, что в отделении финучреждения его встретила приветливая консультантка, которая расписала все возможные варианты. Он остановился на займе наличными на любые нужды до 60 тысяч злотых (это около 48 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 19 июля). От клиента требовалось лишь подтверждение доходов. Это можно было сделать, распечатав банковские транзакции, либо через заполнение специального бланка в офисе компании с указанием доходов и печатью фирмы.

— После предоставления подтверждения доходов я записался на вторую встречу. Посчитав возможную для меня сумму кредита, консультант объявила: можем дать вам максимальные 60 тыс. злотых на год под 10%. Мой доход брутто (до уплаты налогов. — Прим. ред.) на тот момент был 6500 (5,2 тыс. рублей). А сумма в 60 тыс. в принципе не нужна была. Я попросил 12 тыс. на год (9,6 тыс. рублей).

По словам Виталия, старшая сотрудница банка настойчиво предлагала ему взять больше — 20−30 тыс. злотых (16−24 тыс. рублей) и даже обещала скидку на последний платеж. Но он отказался.

— Еще когда пришел на первый визит, сразу озвучил свои возможности. Мол, я белорус, есть карта побыта, есть трудовой договор. Так сказать, из документов — усы, лапы и хвост. Мне ответили, что все супер и они не видят причин для отказа.

После этого процедура оформления займа заняла около 15 минут. Подписание договоров и оплата оформлялись через банковское приложение, а пополнение возможно было в любом банкомате Euronet или Planet Cash без комиссии. Возвращать мужчине предстоит 13 118 злотых (10,6 тыс. рублей).

— Все прошло быстро, просто и без лишних хлопот. Кроме того, в стоимость кредита была включена страховка на жизнь и здоровье на весь срок кредита. В общем, все получилось отлично, — заключает Виталий.

— Через несколько месяцев после оформления кредита мне позвонила консультантка, в легкой непринужденной беседе спросила, все ли понятно — как платить и пополнять, не испытываю ли я финансовых трудностей в связи с тем, что у меня дополнительные расходы в виде кредита. Говорила, что если я чувствую себя не очень, то можно дополнительным договором изменить условия относительно сроков оплаты или сделать кредитные каникулы. Вот тут я был в шоке, — делится своими впечатлениями белорус.

Ранее Виталий брал займы и на родине. По его словам, это совершенно другой опыт. В первый раз пришлось брать кучу подтверждений и ждать около недели для получения одобрения. А в банке он сталкивался с неприятным отношением к себе, «как будто пришел с личной просьбой, а не за платной услугой».

— Второй раз я делал это в приложении «Сбербанка», стараясь сократить личный контакт. Поскольку это было зарплатное приложение, то оформление заняло несколько минут и пару часов на одобрение.

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