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Энергетическая уязвимость Путина

  • Алексей Копытько
  • 19.07.2024, 16:58
  • 1,342
Энергетическая уязвимость Путина
Коллаж: nv.ua

Ресурсов явно не хватает.

В России разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым вызовам.

Согласно официальной версии, вследствие неполадок на одном из реакторов Ростовской АЭС начались масштабные перебои с электричеством в Южном федеральном округе, которые затронули более 2,5 млн человек.

Сначала пытались обозначить такую причину: экстремальная жара и пик энергопотребления (впервые летний пик превзошёл зимний). Всё наложилось – случился кризис.

Но потом вдруг оказалось (об этом заговорили эксперты), что у мощной энергетической державы как-то не очень с энергетикой. Учитывая рост потребностей, генерации впритык. Особенно – с поправкой на возможности распределительной системы. Есть «бутылочные горлышки».

Грубо нелояльные граждане начали задаваться вопросом: а что будет, если Украина решит зеркально ответить и повредит чувствительные места?

Видимо, чтобы отогнать плохие мысли, был вброшен тезис о злых майнерах. Якобы гигантская энергетическая сверхдержава страдает о неконтролируемого майнинга криптовалют. Лично Путин заявил, что наиболее дерзкие майнеры – в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье. Они подвергают энергетической опасности весь Дальний Восток!

Майнеры-буряты – само по себе звучит гордо. В указанном контексте – вдвойне.

Однако находятся в РФ неприятные люди, которые спрашивают: так может как-то заканчивать эпопею с «новыми регионами», если в «старых» много всего надо развивать? Если война надолго, к чему подводит Кремль, то для «разворота на Восток» нужно массу всего построить, обеспечить резервы и т.д. А ресурсов на две задачи явно не хватает. К войне за мировое господство с уязвимой энергетикой не очень-то подготовишься.

С интересом посмотрю на отлов майнеров. Можно делать ставки кого ими назначат – таджиков или пособников иноагентов.

Алексей Копытько, Telegram

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