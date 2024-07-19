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Названы продукты, которые эффективно очищают организм от токсинов

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  • 19.07.2024, 17:08
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Названы продукты, которые эффективно очищают организм от токсинов

Они положительно влияют на печень.

Эксперты рекомендуют чаще есть сельдерей, кабачки, лук, укроп, гранат и ананас. Они эффективно очищают организм он токсинов.

Об этом сообщает издание La Gaceta.

По мнению специалиста по питанию и фармацевтике Нелы Берланги, важно минимизировать потребление сахара и насыщенных жиров, а также увеличить прием клетчатки из натуральных источников, таких как фрукты и овощи, которые должны занимать значительную часть пищевого рациона. Не менее важно отказаться от потребления алкоголя, увеличить потребление воды и интенсифицировать физические нагрузки.

Эксперт объясняет, что важно включить в рацион больше продуктов с дренирующим и диуретическим эффектом, которые способствуют эффективному удалению токсинов из организма.

Среди рекомендуемых продуктов:

Артишок и сельдерей: обладают высоким содержанием клетчатки, улучшают пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, что способствует активному выводу вредных веществ из организма.

Баклажан и редис: оказывают желчегонное действие и усиливают процессы пищеварения.

Цуккини: стимулируют выработку полезной слизи в кишечнике, что обеспечивает более эффективное и мягкое очищение тракта от пищевых остатков.

Расторопша: способствует нормальной работе пищеварительной системы и помогает печени в процессе детоксикации.

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