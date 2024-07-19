Названы продукты, которые эффективно очищают организм от токсинов

Названы продукты, которые эффективно очищают организм от токсинов2
- 19.07.2024, 17:08
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Они положительно влияют на печень.
Эксперты рекомендуют чаще есть сельдерей, кабачки, лук, укроп, гранат и ананас. Они эффективно очищают организм он токсинов.
Об этом сообщает издание La Gaceta.
По мнению специалиста по питанию и фармацевтике Нелы Берланги, важно минимизировать потребление сахара и насыщенных жиров, а также увеличить прием клетчатки из натуральных источников, таких как фрукты и овощи, которые должны занимать значительную часть пищевого рациона. Не менее важно отказаться от потребления алкоголя, увеличить потребление воды и интенсифицировать физические нагрузки.
Эксперт объясняет, что важно включить в рацион больше продуктов с дренирующим и диуретическим эффектом, которые способствуют эффективному удалению токсинов из организма.
Среди рекомендуемых продуктов:
Артишок и сельдерей: обладают высоким содержанием клетчатки, улучшают пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, что способствует активному выводу вредных веществ из организма.
Баклажан и редис: оказывают желчегонное действие и усиливают процессы пищеварения.
Цуккини: стимулируют выработку полезной слизи в кишечнике, что обеспечивает более эффективное и мягкое очищение тракта от пищевых остатков.
Расторопша: способствует нормальной работе пищеварительной системы и помогает печени в процессе детоксикации.